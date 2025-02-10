寶成1月合併營收年增15% 三年來最佳

製鞋產業景氣復甦，全球製鞋龍頭寶成（9904）1月營收開紅盤，昨（10）日公布1月自結合併營收達265.99億元，月增19.1%、年增15.1%，不但連續二個月年月雙增，連續十個月年增正成長，且為36個月以來的新高。

值得注意的是，寶成製鞋、通路業務1月營收都呈正成長，零售業務（寶勝）以人民幣計的1月營收25.89億元、年增24.2%，主要受惠農曆新年前的買氣帶動；製鞋業務1月營收也年增1.1%，為連續11個月正成長。

因應美國總統川普提高關稅新政，可能帶來新一波轉單效益，寶成位於印度的投資設廠計畫已決定在近期正式啟動建廠。

寶成2023年宣布，將投資230億印度盧比（逾新台幣80餘億元），在泰米爾納德邦的經濟特區設立生產基地，並分二期建廠，預期可擴充及多元化產能配置。這也是寶成近年來最大的投資建廠計畫。

來億-KY公布1月合併營收36.66億元、年增20.5%，為單月營收歷史次高。來億董事會稍早通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。

另一家製鞋大廠豐泰，自結1月合併營收69.49億元、年減6.2%。豐泰為Nike主要代工廠，目前Nike進入營運調整期，預期要到今年中以後才會明朗。

寶成重要子公司裕元工業自結1月營收為8.05億美元（折合約新台幣264.69億元，較2024年同期營收7.36億美元增加9.3%，其中製鞋業務較2024年同期增長1.1%。而由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，1月自結營收為人民幣25.89億元（折合約3.54億美元），年增24.2%。