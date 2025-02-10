家電三雄 表現不同調

家電廠大同（2371）、聲寶、東元昨（10）日元月業績，大同為35.59億元，雖然月減16.9%，仍為近七年同期最佳，年增6%；聲寶為10.09億元，攀上一年來高點；東元為43.03億元，月減12.1%。

大同表示，今年春節假期提早，導致元月工作天數較少，單月營收因而呈現月減。展望後市，集團各子公司及事業群策略布局逐漸顯現成效，尤其電力事業群在新年度首月毛利率持續成長，重電、電表及商用空調的毛利率均較前期及去年同期有所提升。

新能源領域方面，大同預期，旗下大同智能持續增長，憑藉320MW（百萬瓦）太陽能電廠，年發綠電約4億度，穩定供應台電及企業需求。另外，與特斯拉合作的Powerwall儲能技術，則使其在虛擬電廠市場中占據領先地位，積極拓展工廠儲能市場。

聲寶元月營收月增19.5%，年減0.6%。聲寶總裁陳盛沺日前表示，今年冰箱、空調、小家電等產品都能成長，以空調及冰箱成長較大，未來家電也會朝著最夯的AI功能方向持續開發。