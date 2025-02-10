豐興廢鋼盤價 連二漲

鋼鐵轉強，豐興（2015）廢鋼價格在金蛇開年後連二漲，昨（10）日新價每公噸再大漲300元。由於看好後市有望再提價，多家鋼廠採限量接單，凸顯惜售不願多賣的心態，市場交易情緒轉趨積極。

豐興協理莊文哲表示，國際鋼鐵原料行情全面甦醒，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼上漲至每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲為310美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104美元漲至106.5美元。

昨天豐興開新盤價，國內廢鋼每公噸再大漲300元，為開年來連二紅。另鋼筋基價平盤，型鋼產品基價平盤。

上市鋼廠主管說，昨天豐興廢鋼原料每公噸大漲300元，鋼筋成品卻以平盤應對，「那裡有原料漲、成品平盤的道理」，所以擺明接下來鋼筋價格會選擇在適當時機調漲，以反映上游成本墊高的事實。