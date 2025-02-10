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銅價漲 華新、第一銅利多

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸，將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上，華新麗華（1605）、第一銅等將因此受惠。

業內指出，銅需求持續強勁、原料緊缺、價格上揚，預期將推升華新、第一銅等上游廠家出貨報價向上，對於國內線纜族群銷售價格也同步有利。

此外，法人指出，銅礦面臨供給壓力，銅價持續走強，線纜族群手握大單，又受惠銅價上漲有助廠商調高產品售價等利多，而華新事業群中，以電線電纜事業表現最穩定，主要是受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，讓線纜需求持續熱絡，預期後市需求強勁，整體維持穩定獲利。

此外，華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，預估年產量達30萬公噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計於2026年第2季完成建設。

尤其，在全球能源轉型、AI及新技術驅動下，銅等關鍵金屬正逐漸和傳統商品市場的經濟周期脫鉤，未來銅的缺口恐怕愈來愈大，預期2026年銅的市場供給缺口將達到74.3萬噸，銅價將上漲至每噸1.2萬美元左右。

隨著國際銅價走揚，第一銅存貨價值提升，受惠題材面利基，個股獲投資買盤青睞。

第一銅是國內重要銅與銅合金片專業廠，其銅合金生產技術來源為三菱伸銅株式會社，相關產品主要供應半導體電子材、汽車端子材、3C家電和建築等銅片，由於品質穩定，產品合金種類多元化，符合市場需求。

為迎合台灣科技電子業蓬勃發展，第一銅投資開發磷青銅、引線架銅等高級合金材料，供應國內各軍公民營企業機構使用及外銷，進一步躋身半導體產業供應鏈，中長期展望看俏。

東南亞

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