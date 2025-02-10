快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎飆10.8億 致富7碼快來對

聽新聞
0:00 / 0:00

14家金控元月賺577.8億元、年增7.2% 「壽險雙雄」單月賺破百億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖／富邦金控提供
富邦金控。圖／富邦金控提供

14家上市金控2025年元月獲利10日全數出爐，稅後合計賺進577.8億元，較去年同期增加7.2%；「壽險雙雄」富邦金（2881）、國泰金（2882）雙雙締造逾百億元的獲利佳績，富邦金大賺152.1億元，每股稅後純益（EPS）高達1.11元、蟬聯金控獲利冠軍；國泰金表現不俗，元月賺進144.9億元，寫三年新高，EPS為0.99元緊追在後。

2025年元月，金控獲利亮眼，包括永豐金（2890）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、第一金（2892）與華南金（2880）等五家，締造歷來最好元月成績，新光金（2888）為唯一虧損的金控，但虧損規模已較去年同期縮減。

富邦金1月稅後純益152.1億元，年增8.08%，EPS為1.11元。其中北富銀創歷史單月新高紀錄；富邦人壽2025年1月稅後純益為86.8億元，年減4.3%。

北富銀1月稅後純益38.9億元創歷年新高，年增11%。1月存放款動能穩健，餘額分別較去年同期成長9%及11%，推升利息淨收益較同期成長11%，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體淨手續費收入較同期成長14%，整體營收突破歷年新高。

富邦產險1月稅後純益7.3億元，年成長33%，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。富邦證券1月稅後純益4.6億元，年減1.7億元，主因適逢農曆春節，交易日較去年1月減少7日，經紀收入較去年同期減少。

國泰金1月稅後純益達144.9億元，年成長54%，EPS達0.99元。各子公司獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後純益皆創同期新高。

國泰人壽1月稅後純益94.3億元，較去年同期大幅成長一倍。

國泰世華銀行1月稅後純益42.5億元，年成長7.1%，單月獲利寫同期新高。受惠放款動能強勁，降息使外幣資金成本下降，推升淨利息收入達雙位數成長；保險與基金等財富管理商品銷量亮眼，信用卡簽帳金額穩定成長，淨手續費收入表現優異。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。

國泰產險1月稅後純益5.3億元，創歷年同期新高，年增17.8%；國泰證券1月稅後純益2.4億元，較去年同期減少24%，主要受1月農曆春節交易日減少所致；國泰投信1月稅後純益2.7億元，年增48%。

國泰金 富邦金

延伸閱讀

聯邦銀1月 EPS 0.06元

國泰金控設科技長 姚旭杰出任

國泰金新設科技長 由美國麻省理工學院高材生的「他」出任

封關前資金提早卡位金融股 富邦金、國泰金漲幅皆逾1%

相關新聞

14家金控元月賺577.8億元、年增7.2% 「壽險雙雄」單月賺破百億元

14家上市金控2025年元月獲利10日全數出爐，稅後合計賺進577.8億元，較去年同期增加7.2%；「壽險雙雄」富邦金（...

六福營收／1月年增28.8% 金色嘉年華助陣、創七年同期新高

六福（2705）10日公告元月營收達1.9億元，年增28.8%，創七年同期新高。六福表示，受惠農曆春節檔期及寒假旅遊旺季...

台灣虎航營收／1月16.92億元、年增31.2% 創下歷史單月新高

台灣虎航（6757）2025年1月自結單月營收16.92億元，年增加31.2%，創下歷史單月新高。

中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

小雅在網路上抱怨，自己跟隨肥羊炒股，中信金（2891）買38，賣32，賠了6萬元，最過分的是，當她誠心誠意的詢問肥羊意見時，得到的答覆竟然是「妳想賣就賣」。

商億將漲價 調幅逾一成

商億-KY（8482）反映川普關稅政策，引發轉單需求，在東南亞產能供不應求下，預計將在第1季底前針對個別客戶，陸續調漲報...

小摩：亞德客-KY今年需求回溫 目標價大升至1250元

摩根大通（小摩）於最新報告中指出，亞德客-KY（1590）在過去三個月的表現低於同業，電池及太陽能需求疲弱的阻力現已減緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。