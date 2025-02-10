LINE Pay1月營收6.23億元 創新高

行動支付品牌LINE Pay連加網路用戶數於1月突破1300萬、在年輕族群滲透率提高，今天公布1月合併營收約新台幣6.23億元，月增0.97%，年增23.5%，再創單月新高。

LINE Pay發布新聞稿說明，今年1月適逢農曆春節假期，受惠農曆新年前年貨採買熱潮及寒流來襲，單月交易量較去年同期大幅成長26%，其中以受到各年齡族群喜愛的Outlet、超市、娛樂相關產業及免稅商店表現亮眼；中小型企業與百貨公司交易額也較去年同期成長超過40%。

LINE Pay表示，廣大的用戶基礎，將持續帶動整體交易規模成長。LINE Pay發現年輕用戶的交易額顯著成長，20至29歲族群1月交易額成長逾30%，顯示LINE Pay在年輕族群中的滲透率持續提升。