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台驊控股營收／1月21.62億元 月增5.54%、年增33.69%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊控股（2636）1月合併營收為21.62億元，較上月增加5.54%，年增33.69%。對於市場展望，台驊認為，短期內，市場仍受農曆新年假期影響，工廠產能尚未完全恢復，且全球貿易環境仍面臨美國川普政府關稅政策多變、地緣政治風險升溫等不確定因素；然而，隨著全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運市場可望逐步回穩。

海運事業部1月營收達新台幣13.65億元，較上月成長13.06%，年增57.07%，顯示市場需求持續回升，帶動整體貨運動能增強。營收成長主要受惠於農曆年前市場提前出貨潮，使貨量顯著提升。然而，運價則因美東碼頭罷工危機解除，市場避險需求下降，加上船公司為吸引託運人提前出貨而提供優惠價格，導致短期內運價承壓。

空運事業部1月營收達新台幣4.40億元，年增35.19%。由於農曆春節假期導致工作天數減少，整體貨量下降，特別是電商貨運進入淡季，較上月略有減少，進一步影響市場需求。受此影響，空運運價亦出現微幅下跌。

鐵路事業部1月份營收為1.44億元，年增19.79%，受惠於農曆春節前客戶提前備貨，整體貨運量較去年同期顯著提升。內貿物流事業部1月營收達新台幣2.13億元，月增4.74%，主要受市場需求穩定及春節前出貨動能帶動，使整體物流量能擴張。

台驊控股將持續關注全球政治與經濟動態，並深化數位轉型與永續發展策略，透過強化智慧物流應用、提升供應鏈管理效率，以進一步增強市場競爭力。隨著全球貿易格局持續調整，公司將靈活調整業務布局，拓展海外市場機會，確保業務穩健成長，為客戶與投資人創造長期價值。

新台幣 營收

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