超商雙雄元月營收靚！統一超寫歷史新高 全家創同期新高

統一超（2912）、全家（5903）10日公告營收，受春節九天連假帶動，統一超一舉衝上歷史新高，全家亦來到同期新高。超商元月主要受惠年節採買、春節連續假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，加上持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、提供交通轉運據點便利的購物服務，提振整體來客及業績成長。

統一超1月合併營業額305.73億元，較去年同期增加9.61%，月營收首度突破300億元。受惠旗下7-ELEVEN於1月份推出「時來運轉Buy好年」全店行銷活動積極把握圍爐年菜、拜年賀禮、出遊走春商機，全台有逾百間主題特色門市和創新開發多元機台便利外出觀光旅遊補給、吸引消費者駐足。統一超商商場年節期間國道服務區業績暢旺，業績與來客較一般假日倍數成長，尤其去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，喜迎春節連假人潮。

7-ELEVEN會員經營貼近農曆新年補年貨、求好運的生活消費需求，1月連續三波會員專屬優惠、攜手7大宮廟推出發財隨取卡，更串聯全台門市、OPENPOINT APP分別推出線上線下刮刮卡活動；全新數位生活服務平台uniopen連假期間推出免費送點數紅包活動、iOPEN Mall亦推出金蛇年活動助中小企業創業者搶新年財，多元作法吸引會員消費金額再創新高、成長超過二成。

全家1月營收88.67億元，較去年同期成長6.33％，創同期新高。主要受惠店數成長，掌握春節應景氛圍、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及九天過年年假效應，因而促動泛鮮食、一般商品業績皆成長。

全家因應1月整體消費市場進入春節氛圍，應景商品如禮盒、福袋等買氣上揚，其中在企業採購需求、年節走春拜年需求浮現下，禮盒業績翻倍成長。掌握年前居家掃除商機，推出FMC自有品牌日用品及清潔商品促銷優惠，家庭雜貨商品成長超過兩成；元月冷氣團一波波，FMC發熱衣銷售暢旺，帶動紡織商品成長超過五成；數位渠道APP生鮮平台「食食購」推出星耀年菜系列、電商平台「全家行動購」年貨零食專區業績同步成長，帶動線上線下一般商品業績成長近一成。

泛鮮食部分，1月與人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》攜手，推出多款春節開運鮮食，帶動壽司手捲、鮮食甜點、三明治等品類成長一成以上。杯裝飲品表現亦佳，私品茶在熱飲燒燒仙草帶動下，成長超過兩成；明星商品Fami!ce霜淇淋新品策略奏效，除與日本知名甜點品牌-FUJIYA不二家攜手推出新口味，更於全台2,200間店舖推出業界首創「喝的霜淇淋」，一舉推升霜淇淋業績成長超過四成，持續打造全台最大連鎖霜淇淋專賣店。截至上月底，全家總店舖數達4,312家。