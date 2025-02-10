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寶成1月營收年增15% 製鞋業務成長

中央社／ 台北10日電

製鞋大廠寶成工業今天公布1月自結合併營收新台幣265.99億元，年增15.1%，較去年12月營收成長19.1%。寶成工業表示，重要子公司裕元工業1月自結營收為8.05億美元（折合約新台幣264.69億元），較去年同期營收增加9.3%，其中製鞋業務則較去年同期成長1.1%。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司1月自結營收為人民幣25.89億元（約3.54億美元），較去年同期營收成長24.2%，主因1月底適逢農曆春節假期，帶動當月銷售表現。

製鞋廠鈺齊國際統計，1月合併營收為15.30億元，雖因傳統年節造成實際工作天數減少，再加上比較基期較高，而呈現月減14.21%，但已較去年同期13.29億元增加15.11%，並創歷年1月營收新高。

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