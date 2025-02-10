寶成1月營收年增15% 製鞋業務成長
製鞋大廠寶成工業今天公布1月自結合併營收為新台幣265.99億元，年增15.1%，較去年12月營收成長19.1%。寶成工業表示，重要子公司裕元工業1月自結營收為8.05億美元（折合約新台幣264.69億元），較去年同期營收增加9.3%，其中製鞋業務則較去年同期成長1.1%。
由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司1月自結營收為人民幣25.89億元（約3.54億美元），較去年同期營收成長24.2%，主因1月底適逢農曆春節假期，帶動當月銷售表現。
製鞋廠鈺齊國際統計，1月合併營收為15.30億元，雖因傳統年節造成實際工作天數減少，再加上比較基期較高，而呈現月減14.21%，但已較去年同期13.29億元增加15.11%，並創歷年1月營收新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言