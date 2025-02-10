統一營收／元月首度突破650億元大關 寫下歷史新高

統一（1216）元月營收寫下歷史新高，受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業農曆年前業績銷售大躍進，推升統一企業的營收跟著同步攀升，元月營收衝上657.55億元，年增12.08%、月增率27%。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等涉獵領域極為廣泛，去年強化電商布局，一躍成為網家30%且最大單一股東，電商這條路的布局也關係到統一今年的營運表現。

統一企業朝著「穩健、健康」為基礎挺進，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，民生產業受惠於農曆年前原本各項銷售就會比較好，今年假期又特別長，各大通路對於民生相關的必需品需求急速攀升，激勵統一元月營收衝歷史新高。

統一企業今年中國大陸布局還會受到大陸推出全新的經濟振興政策，大家都不能忽視大陸是一個非常大的經濟體，深不可測，隨著政策推動的外益效應持續發威加持，以民生產業為主也會跟著雨露均霑，統一中控在大陸長期布局，繼續致力於推動技術創新和產品升級，以滿足消費者日益增長的需求，今年業績成長也是可期。