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春節營業日減少 台產元月賺0.96億元、年增1%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台產（2832）10日公布自結1月單月營收淨額為新台幣6.03億元，單月稅前淨利為1.17億元，單月稅後純益為0.96億元，相較去年同期0.95億元，年增1.09%左右，稅後EPS為0.27元。

台產發言人、財務長黃志傑表示，1月的簽單保費12.6億元，去年同期12.5億元，相差沒有太大，不過今年1月因為正逢農曆春節、營業天數減少，所以成長也是理所應該，保費收入成長不如去年明顯，因只營業至1月24日。

針對春節旅平險部分，黃志傑觀察，今年1月和去年同期沒有太大變化，不過年後有明顯成長「投保件數、金額都有提升」，或許受到藝人大S赴日旅遊意外病逝影響，多少帶動投保率增加，但後續還是要再持續觀察。

保費 新台幣 春節

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