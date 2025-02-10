統一超營收／1月305.7億元、年增9.6% 創歷史新高

統一超（2912）10日公告1月合併營收達305.73億元，年增9.6%，創下歷年同期及單月歷史新高水位。受惠年節採買、春節連續假期返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、提供交通轉運據點便利的購物服務，提振整體來客及業績成長，更串連線上線下豐富銷售渠道，使得本業營收成長強勁。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一精工均積極向上，挹注整體營收成長。

統一超表示，台灣7-ELEVEN於1月份推出「時來運轉Buy好年」全店行銷活動積極把握圍爐年菜、拜年賀禮、出遊走春商機，全台有逾百間主題特色門市和創新開發多元機台便利外出觀光旅遊補給、吸引消費者駐足。統一超商商場年節期間國道服務區業績暢旺，業績與來客較一般假日倍數成長，尤其去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，喜迎春節連假人潮。

統一超指出，7-ELEVEN會員經營貼近農曆新年補年貨、求好運的生活消費需求，1月連續三波會員專屬優惠、攜手7大宮廟推出發財隨取卡，更串聯全台門市、OPENPOINT APP分別推出線上線下刮刮卡活動；全新數位生活服務平台uniopen連假期間推出免費送點數紅包活動、iOPEN Mall亦推出金蛇年活動助中小企業創業者搶新年財，多元作法吸引會員消費金額再創新高、成長超過2成。

台灣7-ELEVEN更化身離家最近的年貨大街，實體門市、i預購、i划算平台及自營購物商城iOPEN Mall多元虛實通路擴大團購商機，匯聚「星級年菜套餐」、「經典米其林名店」、「獨家伴手禮」、「年貨團購組合」逾千項商品規模為歷年之最，串聯全台超過7,000家門市與OPENPOINT APP線上線下雙重刮刮樂活動增添買氣，同時網羅高人氣IP主題紅包袋、應景伴手禮等開運食品、用品等，串聯線上線下擴大銷售機會。

統一超表示，台灣7-ELEVEN攜手星級飯店、米其林必比登名店打造多款新春包裝應景美食、將年節傳統糕點進行商品創新，提供新年出遊差異化食飲，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」強化採買便利性，標竿宜蘭在地料理推出「西魯時蔬燴飯」；也把握低溫冷氣團來襲擴大引進關東煮、星級饗宴-滷味、蒸烤雙吃地瓜、蒸玉米等自助熱食；甜點專櫃已導入超過5千間門市販售，掌握年節「呷甜甜」習俗商機，開發差異化「紅龜粿」傳統糕點以及獨家自有品牌LEDEARS德式布丁，昂舒巴黎提拉米蘇等系列備受歡迎，並引進韓國超商人氣夯品延世大學生乳包，帶動鮮食相關業績成長1~3成。

台灣7-ELEVEN把握春節連續假期的走春出遊與團聚商機，強化飲料、零食、伴手禮備貨量，並持續深耕咖啡與茶飲三大品牌，今年春節應景推出「時來運轉新年杯」、CITY CAFE新品「開心果風味拿鐵」贈OPEN蛇來運轉開心陀螺活動，並依節令串聯OPENPOINT行動隨時取優惠驅動業績成長；獨家現做冰品品牌「雪淋霜」霜淇淋、「思樂冰」分別祭出「金開心果新年」開心果新口味和「瓜出驚喜」哈密瓜風味搶攻年輕世代味蕾，攜手Just Gold鎮金店及可口可樂跨界合作，創造驚喜話題，持續帶動飲料等相關業績成長近兩成。

接下來邁入2月，統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握年後開工開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機、月底棒球賽事熱潮，線上線下將持續提供豐富優質的商品服務體驗，架構超越顧客期待的生活型服務平台。