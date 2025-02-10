國泰金1月大賺144.9億元、EPS 0.99元

國泰金（2882）10日公布，2025年1月稅後純益達144.9億元，年成長54%，每股稅後純益（EPS）達0.99元。各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後純益皆創同期新高。

國泰金控旗下國泰人壽1月稅後純益94.3億元，較去年同期大幅成長一倍。單月獲利強勁，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作優異。今年以來金融市場波動，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

1月雖受川普關稅政策、DeepSeek衝擊AI市場及Fed鷹派聲明等因素干擾，導致金融市場波動，然在企業財報表現仍穩健的支撐下，股市於高檔震盪，台股受外資回補帶動而反彈走揚，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼；此外，替代避險操作得宜，有助挹注外匯價格變動準備金，截至1月底餘額逾325億元。在資本方面，1月淨值比約9%，RBC高於320%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。

國泰世華銀行1月稅後純益42.5億元，年成長7%，單月獲利寫同期新高。受惠放款動能強勁，降息使外幣資金成本下降，推升淨利息收入達雙位數成長；保險與基金等財富管理商品銷量亮眼，信用卡簽帳金額穩定成長，淨手續費收入表現優異。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至1月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1,460%，資產品質維持穩健。

國泰產險1月稅後純益5.3億元，創歷年同期新高，較去年同期成長17%。

國泰證券1月稅後純益2.4億元，較去年同期減少24%，主要受1月份農曆春節交易日減少所致。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。截至1月底，台股累計經紀市占率達4.32%，續創歷史新高；此外，複委託業務連續9年市占第一，成交金額更創下歷年首月最佳成績，較去年同期成長51%。

國泰投信1月稅後純益2.7億元，較去年同期成長48%，總管理資產規模達新台幣2.26兆元，年成長36%。