長榮航營收／1月200.45億元、年增率13.69% 客運創歷史新高

長榮航（2618）1月合併營收達200.45億元，與去年同期合併營收176.31億元相較，年增率為13.69%，客運營收達137.5億元，年增率為10.32%，貨運營收達45.3億元，年增率為33.8%，為歷年來單月合併營收次高。

客運方面，歐美長程線受惠於1月初拉斯維加斯電子展、聖誕收假客源與農曆春節等需求，載客率近9成；而區域航線隨著寒假與春節長假陸續展開後訂位量如預期暢旺，日本、韓國平均載客率超過8成5，泰國免簽利多持續推升赴泰熱潮，曼谷與清邁平均載客率超過9成5，而表現熱絡的峴港仍一位難求；中港澳地區的訂位量亦受長假效應加持，整體訂位狀況穩定成長，創下單月客運營收歷史新高。

為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線將自4月1日起由目前每週7班增為11班。此外，長榮航空規劃於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司，將成為旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

貨運方面，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源出貨量能平穩。另農曆春節長假期間，彈性調整貨機機隊並充分運用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。