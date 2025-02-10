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星宇航空營收／1月42.38億元 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空示意圖。聯合報系資料照
星宇航空示意圖。聯合報系資料照

星宇航空（2646）2025年1月總營收為42.38億元，月增率20%，年增率71%，再創單月歷史新高。其中，1月客運營收37.84億元，月增25%，年增70%，受惠春節連假與寒假旺季，出國旅遊需求強勁帶動票價與載客率同步提升，挹注客運營收表現。貨運市場方面，受連續假期影響，整體貨運需求放緩，艙位使用率下降，1月貨運營收為2.92億元，年增101%。

星宇航空積極拓展東北亞市場，將於4月18日正式開航台北–神戶與台中–神戶航線，目前已開放銷售。台北–神戶航線每週營運 3 班，台中–神戶航線每週營運 7 班，這兩條航線將可迎接大阪萬博大量的旅運需求，同時提供旅客前往關西地區的全新航點選擇。

北美方面，繼洛杉磯航線自去年12月增為每週10班後，西雅圖航線亦將自3月1日起增為每日一班，進一步滿足旅客需求並強化北美轉機市場競爭力。此外，星宇航空持續優化東南亞航線，曼谷早班機 JX741/JX742 將放大機型改以 A350 執飛，為旅客帶來更舒適的搭乘體驗。

貨運服務方面，星宇航空繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會（IATA）的獨立驗證卓越中心（Center of Excellence for Independent Validators, CEIV）頒發CEIV Lithium Batteries鋰電池運輸認證，近日再取得CEIV Pharma醫藥冷鏈運輸及CEIV Fresh生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項IATA CEIV認證的航空公司，鞏固在特殊貨物運輸的領先地位，未來將持續把關並優化作業，提供高效專業的貨運服務。

營收 航線

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