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美時營收／1月21.71億元 月增48%、年增9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）10日公佈2025年1月合併營收21.71億元，月增高達48%，年增9%。美時表示，1月份亞洲以外的出口市場表現強勁，銷售額月增132%，年增13%，主要受益於在美國市場的Lenalidomide銷售強勁增長。這一增長抵消了戒癮藥及美國以外腫瘤產品的銷售下滑。

與此同時，美時亞洲市場的收入年增3%，得益於自2024年8月以來美時在泰國業務的擴展。

美時表示，1月份完成一個重要里程碑，於1月7日提前完成對越南Alphachymotrypsine Choay的收購。預計Alphachymotrypsine Choay的銷售收入將於2025年第1季開始認列。

2023年，Alphachymotrypsine Choay在越南和柬埔寨的年銷售額達到2,200萬美元，進一步強化了美時在東南亞的市場地位。

美國 美時

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