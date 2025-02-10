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華航營收／1月營收192.86億、月增4.5% 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）集團1月份合併營業收入為192.86億元，較上月增加8.29億元，增幅4.49%，較去年同期增加33.63億元，增幅21.12%，寫下歷年單月最佳成績。

1月下旬進入寒假及農曆春節旺季，推升華航整體載客及營收，1月客運收入為126.24億元，較前月增加18.99億元，增幅17.71%，較去年同期增加18.28億元，增幅16.93%，其中受旅客喜愛的東北亞航線如東京成田、東京羽田以及大阪等，載客率達九成以上。看好國際旅遊需求持續活絡，華航不定時推出優惠吸引旅客目光，即日起至2月14日，購買台北-首爾來回限定航班可享優惠價，台北出發到東京成田、札幌、沖繩、大阪、廣島、熊本等，亦有限量折扣；南部旅客自高雄飛首爾，3月7日前同享限量驚喜價。另外，華航持續聚焦發展六航權轉機產品，東南亞每周有168個航班，香港每周則有65個航班，綿密的區域網絡俾利旅客在行程安排上有更多彈性選擇。

貨運部分，華航1月貨運收入52.78億元，較去年同期增加12.44億元，增幅30.84%。適逢2024年底跨年與1月農曆春節長假，華航積極掌握節前出貨包機及適時調整收貨量，航班大致維持，貨收及單位收益均維持相對高點，並大幅超越去年同期。華航將持續掌握貨運市場趨勢，機動布局航網，2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，每周兩班次，強化布局北美貨運據點，另亦彈性操作客貨機艙位以穩固收益。

東京 華航

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