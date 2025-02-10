永豐餘元月營收58.1億元 華紙、永豐實對比去年同步下滑

永豐餘（1907）10日公告1月營收為58.1億元，年減14.2％。

永豐餘表示，1月營收主要因農曆新年工作天數減少影響，總計年減14.2%。

旗下華紙（1905）、永豐實（6790）同時公布1月營收，華紙單月營收14.9億元，年減20.1%，而永豐實單月營收8.9億元，年減13.1%。

華紙目前積極切入高毛利產品開發，華紙表示，紡織部分目前紙漿抽絲已有樣品，花蓮廠已設置第一條以木材纖維抽絲紡紗的獨特試驗產線，計畫讓客戶了解產品優勢，期待能拓展綠色商機，帶動更多纖維材料的應用。

展望未來，華紙將持續擴大行銷通路營業發展跟事業轉型，除了纖維材料應用研發，另一重點在於發展綠色能源，包含花蓮廠、台東廠與久堂廠，未來都需要採用綠電，以降低對化石燃料的依賴。

永豐實目前於紙品方面市占率達37%，占據領導品牌地位，而清潔品部分市占率也達31%，永豐實表示，展望後市，將朝多品牌發展及定位滿足全方位的消費者使用需求，創造差異化產品的價值。