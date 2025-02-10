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倉佑營收／新春好勢頭 1月1.05億元、月增35.5％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

倉佑（1568）今日公布2025年1月合併營收1.05億元，較上月的0.77億元增加35.5％，較2024年1月的1.36億元減少23.2％。倉佑表示，今年1月與去年同期的基期比較，皆因得益於上月船期調整的銷貨遞延挹注所致，因此可呈月增35.5％，然最大的差異在於今年1月適逢春節工作天數少，使得倉佑1月營收呈年減23.2％，若與去年春節2月份相比則有增加32％的成績。

面對近期美國政府展開對大陸、加拿大、墨西哥等地關稅的政策，以及延伸將為全球經濟帶來新的變化，倉佑謹慎面對並將持續做好應變準備，由於公司與傳統品牌車廠、Tier 1汽車零組件供應商及AM/OES售後服務市場等客戶長期都保持密切關係，除了持續鞏固其在汽車關鍵零件市場穩健放大的基礎上，同時專注於提升關鍵產品的研發、創新及生產效率，以期憑藉台灣嘉義廠與新布局東南亞兩地生產基地之彈性調整生產配置，與主要客戶一同在變化多端的市場局勢下，爭取更多轉單接單機會，並持續站穩腳步。

倉佑在積極擴大不同市場布局與接單動能的同時，也重視ESG永續發展。近期獲衛生福利部國民健康署「2024年全國績優健康職場-健康周全獎」與嘉義縣衛生局「2024年度戒菸服務績優-職場參與戒菸服務成功獎第一名」雙料獎項，可見倉佑對於ESG發展及員工健康的重視。倉佑進一步表示，員工是倉佑最珍貴的資產，員工健康更是企業成長與競爭力的基石，近年來公司持續藉由建置支持性環境，來提升同仁的健康意識，並設置「健康促進委員會」持續推動各項健康促進活動，並連續四年榮獲績優健康職場之殊榮。

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