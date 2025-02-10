汎德永業營收／1月52.8億元 年減16.7%

汎德永業（2247）今日公告2025年1月合併營收為新台幣52.8億元，適逢春節假期，工作天數減少，較去年同期減少16.7％，預計待2月工作天數恢復，以及新車陸續抵港後，交車數可望恢復正常，營運將回到正成長軌道。

汎德永業表示，台灣電動車市場持續加速增長，旗下經銷三大品牌均有電動車款上市，而Porsche 重磅純電車款Macan EV、Taycan 2新車自去年在台上市後，收單表現十分亮眼，目前新車已陸續抵台，依照訂單排序陸續大量交車，將有望進一步帶動營運表現成長。而BMW 純電車款iX2、iX1銷售表現同樣維持高檔，顯示台灣市場對電動車的需求依然強勁，今年預期將再推出新款電動車產品，進一步滿足豪華車市場需求。

汎德永業指出，BMW暢銷車款1系列、X3、2AT等銷售表現同創佳績，加上即將登台的全新2-Series Coupé 與 M2 性能跑車，將進一步完整BMW運動化產品線，提供消費者更具吸引力的車款選擇，為業績再注入新動能。

汎德永業進一步指出，隨著 BMW 與 Porsche 今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，市場需求持續看俏，預期今年新車銷售表現將持續保有優於整體車市的潛在動能，公司對全年新車銷售表現展望樂觀看待。