葡萄王營收／1月6.9億元、年減11.8% 將配半年2.7元現金股利

葡萄王（1707）10日公布1月營收6.96億元，月減41.6%、年減11.83%，主要受農曆春節提早在1月，工作天數減少影響。若參考2023年農曆年同落在1月相比，營收表現符合預期。

葡萄王表示，接著2月工作天較去年同期回升，營業動能可望於2月穩健提升，葡萄王集團有95%營收產生在華人區，受春節連假影響大，建議營收採一、二月合併較能評估整體實力。

葡萄王並宣布，今年起將啟動半年配息政策，本次發放現金股利為2024年上半年盈餘分配。去年上半年營收以51.1億元攀新高，年增4.5%；因上海葡萄王轉投資以銷售通路為主力的葡軍商貿，稀釋毛利率，營業毛利39.2億元(毛利率76.8%)；稅後淨利為5.9億元，上半年每股純益（EPS）3.95元，每股配發現金股利2.7元，依10日收盤149元計算，現金殖利率1.8%。

三大事業體表現來看，母公司台灣葡萄王1月營收年增11.23 %，主要動能來自代工業務，國內成品代工、國外原料銷售及藥品出口持續唱旺，帶動業績維持雙位數成長年增37.66%。今年起主力客戶新產品軟膠囊開始投產，加上海外業務拓展市場明確，業績成長勢在必行。自有品牌受惠新年假期康普茶與機能飲料、減重保健品需求高，帶動1月營收月增6.74%，惟受實際銷售天數短，對比去年同期年減6.15%。目前籌備中新品將於3月與第2季陸續上市，預期將為營收帶來新能量。

上海葡萄王同樣受限春節假期工作天數較少影響，1月營收年減17.79%，不過目前2月所掌握業績表現已優於同期，整體營收將逐步恢復成長動能。上海葡萄王指出，新建置的碳酸氣泡飲產線，正積極調試參數及試運行中，計劃於3月安排中試量產，目標在夏日飲品旺季前，作好接單與出的準備。此外，自有品牌產品將於年後上架量販會員店銷售，並且計劃於上半年啟動智能售貨貨機銷售渠道的合作項目，在多元布局策略的實踐下，持續努力爭取全年業績增長。

子公司葡眾農曆年前產品存貨需求部份已反映在去年底會員衝聘活動業績，加上1月工作天數減少，導致營收年減14.95%。隨著今年正式進軍馬來西亞市場，可望帶動整體營收逐步增強。