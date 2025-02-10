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晶華營收／元月創單月歷史新高 年增20% 餐飲、住房都旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）10日公告1月營收7.5億元，月增11.86%，年成長20.35%，創下單月歷史新高。晶華表示，主要是熱絡的農曆新年餐飲、外帶年菜、企業尾牙、及寒假國旅市場需求遽增，利多效應帶動營收強攻。

晶華旗下晶華、晶英、晶泉以及捷絲旅1月住房率皆超過八成，北投晶泉丰旅農曆新年期間平均房價更衝破萬元，台北晶華的餐飲表現更是創下歷史新高紀錄，其主要的成長動能來自於尾牙外燴、年菜外賣以及寒假與農曆春節期間暢旺的餐飲需求，單單從除夕到年初五的營業額就高達1.5億元，比去年同期成長27%，表現極為亮眼。

展望後市，農曆新年結束後的國際商務旅客已逐漸回流、加上2月日本也有建國紀念日與天皇誕生日等連續假期，預期會有出國旅遊潮，這對於台北晶華酒店的住房表現將有直接助益。

晶華集團旗下的台南晶英、晶泉丰旅、以及甫重新開幕的太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準2月14日西洋情人節以及228連假的節慶餐飲與度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上八成，台北晶華酒店除了針對情人節檔期推出應景住房專案和主題餐宴外，更攜手首次來台客座的韓國KITCHEN205推出草莓蛋糕吸客，即日起熱銷至3月14日白色情人節，預計可以創造千萬元業績。

緊接著2、3月份也會出現大量的企業春酒需求，台北晶華酒店已接到多場大型春酒外燴，館內更相對應的針對觀光旅宿與餐飲業推出「同業專案」，平日每桌10席優惠價為12,800元起，訂席就送果汁無限暢飲、五桌以上再送KTV歡唱設備組，犒賞忙完農曆新年的同業好友歡聚拜晚年，目前專案預訂狀況相當踴躍；此外，台北晶華酒店也於3月6日至8日邀請到首次抵台的日本傳奇三星中餐廳—茶禪華前來客座，皆為集團首季增添強勁的營運動能。

情人節 晶華 餐飲業

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