東哥遊艇營收／1月3.2億 未來美國關稅風險可控

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告1月合併營收3.2億元，較去年同期減少47%。對於川普的關稅政策引發全球貿易市場關注，東哥表示，該公司在佛羅里達設有營運據點，遊艇停泊區域位於自由貿易區(Foreign Trade Zone, FTZ)，享有稅賦優惠，意味著進口遊艇可享有關稅減免或延遲繳納的待遇。

東哥表示，有關上月營收現明顯變化，主要是因公司產品單價高，產品組合造成單月營收波動，此為營業特性。

而近來川普的關稅政策引發全球貿易市場關注，許多產業面臨關稅壓力。台灣遊艇製造業目前並未在關注名單中，即便未來對台關稅政策擴大，亦無需過於擔憂。關鍵在於本公司在佛羅里達設有營運據點，遊艇停泊區域位於自由貿易區(Foreign Trade Zone, FTZ)，享有稅賦優惠，意味著進口遊艇可享有關稅減免或延遲繳納的待遇。

此外，遊艇高度可移動性也提供了另一層保障，船主可選擇交易及船籍登記地點，將遊艇註冊於美國境外，包括加勒比地區等低稅國家。這種做法不僅能降低美國國內的稅務負擔，還能為船主提供更多的靈活性及隱私保護。

面對充滿挑戰的市場環境，本公司將密切關注各項貿易政策動態，積極尋求多元解決方案，以降低營運風險。並專注於提供船主高品質遊艇及全面細膩的服務支持，強化品牌優勢，確保營運競爭力。