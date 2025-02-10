雲品營收／1月3.57億元 住房、餐飲雙引擎創單月歷史新高

雲品（2748）10日公告1月合併營收為3.57億元，年成長17.89%，創下單月歷史新高紀錄。雲品1月受惠於尾牙與大型外燴旺季，接單業績創歷史新高，主要客戶為科技業與金融集團為主，單一場次1,000桌以上的大型外燴活動共超過三場，更高達連續一周天天有800桌以上的大型外燴，有效拉升餐飲營收。

元品表示，除了尾牙爆單，1月底適逢農曆新年，包含母公司據點全集團共10,000席的圍爐宴皆全數客滿售罄，更有長達9天的假期推升住房成績，旗下君品酒店與雲品溫泉酒店住房率亦維持高檔，其中雲品溫泉酒店的住房表現更創下雙位數的成長，亦是1月營收能再創新高的主因。

展望後市，年後春酒旺季即將到來，餐飲與外燴的營收表現持穩，雲品營運台東縣政府文化處的標租案臺東市北町日式建築宿舍群「寶桑町屋」已開始受理訂房，將於2月15日正式開幕，將有助於雲品首季的營收表現。

目前雲品受委託經營據點已達15處，今年還會有臺東「機關車庫TeaHouse」餐飲據點以及寶桑町屋的餐飲據點「北町丼飯屋」與「魚刺人雞蛋糕 寶桑店」加入餐飲營收的行列，以及新北烏來「蘇卡利‧漫活」旅宿據點加入住房營收的營運項目，將能持續推升全年營運動能，並提高淨利率，今年營運表現後市可期。

北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」設置1棟文創青年旅館與8棟日式町屋，青年旅館設有10間雅房客房，包括9間單床房與1間雙床房，預售期間的訂單已來到今年第2季。獨棟的日式町屋於2月底的連假與4月初的清明節連假，住房率更高達九成以上，每筆訂房訂單均價約為8,500元左右，未來將有望能持續推升雲品在東台灣的市占率，也能以文化資產推廣深度旅遊的角度，持續推廣差異化產品給消費者。

雲品表示，公司致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題，短期規劃執行各項創意行銷與優質產品，中長期則布局多角化經營策略，期待讓營運績效能夠穩健成長，業務同仁也正積極爭取過年後的員工旅遊及企業團體市場，帶動集團年後整體業績的成長。此外，雲品同樣積極拓展委託經營事業，目前仍有洽談中、議約中的新案，在今年會有初步成果，將持續發展能夠穩定成長的新事業。