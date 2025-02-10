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富邦金1月稅後大賺152.1億元、EPS 1.11元 北富銀獲利創歷史單月新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金（2881）10日公布2025年1月自結稅後純益152.1億元，每股稅後純益（EPS）為1.11元。各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行1月稅後純益創下歷史單月新高紀錄。

富邦金指出，富邦人壽2025年1月稅後純益為86.8億元，本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，1月國內外指數區間盤整，富邦人壽持續關注市場波動情況並伺機實現資本利得。債市方面，美國消費與就業動能穩健，核心通膨增速略為放緩，1月份利率反彈後回落整理，富邦人壽把握利率高檔時機，增加債券部位，並維持適度資金，以利後續市況變化。

匯市方面，聯準會自去年9月展開降息循環，避險成本已有顯著改善，惟1月聯準會如預期停止降息，且川普上任後政策不確定性上升，1月以來美元呈現區間震盪，後續將密切關注政策變化對市場影響，動態調整避險部位。

台北富邦銀行2025年1月稅後純益38.9億元，較去年同期成長11%，創歷年新高。1月份存放款動能穩健，餘額分別較去年同期成長9%及11%，推升利息淨收益較同期成長11%，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體淨手續費收入較同期成長14%，整體營收突破歷年新高，較同期成長13%。截至1月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1093%，維持良好資產品質。

富邦產險2025年1月稅後純益7.3億元，較去年同期成長33%，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。在業務表現方面，1月整體簽單保費76.3億元，創下歷年單月新高佳績，年成長10%，其中工程險因積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長61%表現最為亮眼；個人綜合險及新種險業務成長亦優於市場1%~3%。整體簽單市占率25.4%，較去年同期增加0.3%，續居市場龍頭。

富邦證券2025年1月稅後純益4.6億元，較去年同期減少1.7億元。主因1月適逢農曆春節，交易日較去年1月減少7日，致經紀收入較去年同期減少。

台北富邦銀行 富邦人壽

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