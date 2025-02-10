三商家購營收／1月12.3億元 創三個月以來新高
三商家購（2945）10日公布1月合併營收12.3億元，年增10.8%，創三個月以來新高。
三商家購整合旗下美廉社、心樸市集及寵物好事資源，推出寵物零售品牌「寵物好事」，自2024年底起即帶動集團寵物商品營收增長。美廉社計畫在門市設置專屬寵物貨架，販售包括生活用品、零食、罐頭等寵物商品，並持續擴展寵物零售生態圈。
三商家購於去年開始在示範門市測試電子價卡的效能，並從去年第4季起逐步在全台美廉社門市推行，預計今年6月前全面完成安裝。根據初步評估，電子價卡導入後，每間門市每日可節省超過1小時的工時。
為了拓展線上商機，美廉社同步升級APP功能，首階段啟動「咖啡線上隨買隨取」服務，未來將逐步擴大至其他商品品類，進一步提升線上營收動能。
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