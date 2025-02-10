台泥元月營收年增68.7%、創同期新高 亞泥台灣市場表現優於去年

台泥（1101）10日公布元月合併營收122.13億元，月減26.17%、年增68.74%。受到農曆春節長假影響，1月實際營運天數僅24天，因此營收較上月減少43億元；亞泥（1102）元月合併營收58.77億元，月減17%、年減9.44%。

台泥持續受惠去年3月併入土耳其OYAK、及葡萄牙Cimpor低碳水泥的業績，1月份貢獻營收49億元，比重達約40%，從2024年併入台泥合併報表累計至1月份，已貢獻台泥營收共595億元。

根據2024年11月台泥總經理程耀輝於法說會上透露，台泥歐洲子公司Cimpor已取得英國布里斯托港的使用權，未來將打造為連接台泥葡萄牙與非洲低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐，顯示台泥於歐洲的低碳水泥市場布局還在擴大中。

台泥子公司方面，和平電力比去年同期營收增加。台泥儲能因2024年各儲能案場陸續併網發電參與國內電力交易平台，一月營收較2024年同期有明顯增幅；另一方面，剛宣布第3艘新式環保水泥船達循輪加入營運的台泥旗下達和航運，2017年在台泥董事長張安平上任後積極汰舊換新，也逐漸嶄露成效，一月份達和航運就因租賃船運量增加，營收較去年同期翻倍。達和航運不僅提供台泥在台灣的水泥減碳運輸，未來還將拓展歐亞非等低碳水泥市場的運輸需求。

根據2023年生效的國際海事組織（IMO）衡量船舶能源效率的碳強度指標（CII），達和航運的新船都是船舶A級的環保船隻，也有較高競爭力能滿足國際客戶租船時對於能效的高標準要求。

亞泥1月合併營收遇到農曆年假期間工作天數減少，較去年同期（去年農曆假期為2月）及上月下滑，但是台灣市場表現優於去年。在各關係企業方面，亞東預拌比上個月成長，與去年同期持平；遠龍不銹鋼受歐洲配額到期後按時程出貨影響，較去年同期成長；富民運輸新增客戶，營收正成長；其他投資事業獲利較去年同期增加。