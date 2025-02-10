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柏文營收／1月4.27億元 創同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告1月合併營收4.27億元，創同期歷史新高，月減率6.3%，年增率10.2%。而該公司旗下的「健身工廠」廠館數今年底將一舉突破八十家，全台將有85至86家，可為營運進一步加分。

柏文表示，今年1月因農曆春節9天連續假期影響私人教練課程執行，致「運動保健服務收入」較上月減少，但當月會員人數未受連假影響繼續成長，自111年5月起已經連續32個月增長，同步帶動「健身及娛樂服務收入」再創歷史及同期新高，114年1月合併營業收入亦創同期新高，「健身工廠」會員人數增加帶動柏文營收長期成長趨勢不變。

此外，過年期間大吃大喝又缺乏運動，健身工廠即將迎接一波年後減重的健身大需求。台灣健身與運動風潮興起，越來越多民眾重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中。

展望114年，柏文將穩健擴展8至9處「健身工廠」新營運據點，北中南皆有新廠館規劃，且四個季度都會有新據點開幕；此外，新創事業品牌-「S Klub運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」今年亦有展店計畫，三箭齊發為柏文持續挹注新成長動能！

而春節後「健身工廠」台南新市廠預計於2月24日開幕，將成為新市區民眾及南部科學園區從業人員運動健身第一選擇。至114年底「健身工廠」旗下廠館數將一舉突破八十家，全台將有85至86家「健身工廠」提供全台灣消費者最棒的運動場域、最好的健身體驗。

柏文預期在「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三具引擎推動下，114年營收仍會保持顯著成長，獲利增長幅度則會因規模經濟效益強於營收成長率。

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