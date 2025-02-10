鴻華營收／1月7.08億元、年增2,461% 受惠乘用車陸續交車
鴻華先進-創（2258）10日公布2025年1月營收為7.08億元，月增125.07%，年增2,461.93%。主要是受惠乘用車需求量增加，1月乘用車營收占比97.5%、電動巴士營收占比0.2%、技術服務營收占比2.3%。
展望第1季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第1季營收表現將優於去年同期。
鴻華表示，1月營收為7.08億元，月增125.07%。其中，「乘用車」：本月交車數量較上月上升。「電動巴士」：本類別與上月下降。「技術服務」：本類別月對月上升。
鴻華1月營收，年增2,461.93%。其中，「乘用車」：本類別年對年增長。「電動巴士」：本類別年對年較為減少。「技術服務」：本類別年對年上升。
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