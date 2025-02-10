快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

富邦媒營收／1月營收91.5億 罕見呈現年衰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣線上零售業龍頭 momo 富邦媒（8454） 公布1月合併營收約91.5億元，月減6.2%，年減5.4%，罕見呈現年度衰退表現。

富邦媒表示，今年春節較往年提早，且連假長達9日，帶動消費型態轉向實體零售與觀光旅遊，進而影響單月營收表現，受基期差異影響，年增率未能直接反映營運趨勢。

富邦媒強調，儘管假期因素帶來短期波動，富邦媒自去年起積極拓展多元零售模式，涵蓋購物網、電視購物、mo 店+、數位廣告與直播等業務，並持續優化供應鏈與數據導向的經營策略。這些新業務正逐步發酵，為公司帶來長期成長動能。

此外，春節經濟發酵 數位娛樂、黃金熱銷，mo店+、RMN廣告、moPlus齊發力，多元零售生態圈進入加速成長期。

富邦媒表示，受惠於農曆春節採購潮，1月年節相關商品的需求大幅提升，除了傳統的年菜與伴手禮外，保健禮盒、開運招財小物等品類亦展現強勁買氣。

其中，富邦媒表示，黃金相關商品受國際金價攀升與春節送禮需求帶動，單月銷售成長近兩成，小金豆、小金條等高變現力商品深受小資族與上班族青睞，成為避險與抗通膨的熱門選擇。數位娛樂需求則因長假效應推升，點數儲值、電子書等數位內容業績年增三成，尤其momoBOOK電子書閱讀器上市後，銷售表現尤為亮眼。此外，年節家庭佈置需求增溫，風水擺設、招財飾品等開運商品單月銷售亦呈雙位數成長。

富邦媒表示，自2024年起，富邦媒積極拓展多元零售模式，涵蓋mo店+、RMN廣告、直播電商等新事業，並透過數據強化會員經營，推動業務穩健成長。其中，mo店+自上線以來，上架商品數已突破百萬件，成功帶動購物網日均活躍用戶數（DAU）每月維持雙位數年增長，消費者瀏覽深度也顯著提升，展現強勁的成長動能。同時，RMN廣告平台momo Ads穩定拓展，已吸引超過萬家品牌投放，提供高效曝光與轉化，進一步強化momo的數據生態圈。

此外，富邦媒表示，moPlus會員制在提升忠誠度與消費力方面表現亦十分亮眼，會員購買頻率為一般會員的3至4倍，平均消費金額更達5倍以上，展現高度黏著度與消費潛力。

展望2025年，富邦媒強調將以「創新技術」、「數據驅動」與「永續發展」為核心，推動零售產業升級，並持續深化mo店+生態圈、優化零售媒體網絡（RMN），推動綠色物流，強化供應鏈韌性。作為台灣電商龍頭，富邦媒不僅專注於數位創新，也致力於打造更具溫度的品牌體驗，強化與消費者的連結。

為進一步落實「momo更多更多」的品牌理念，富邦媒今年元宵節與桃園市政府合作，於「2025台灣燈會」打造5公尺高momoco巨型氣偶，並設立專屬互動攤位，限量7,000份精美禮物回饋消費者。透過這場高聲量活動，momo不僅提升品牌識別度，更展現以創新驅動體驗、用行動拉近消費者距離的品牌精神。

momo 富邦媒 消費

延伸閱讀

春節後攔阻最高額假投資案 苗栗男保住200萬辛苦錢

春節加持 漢來美食1月營收7.82億元創歷史新高

【即時短評】電子書時代 為什麼我們還需要實體書展？

中了提前退休！大樂透頭獎衝上2.8億 春節大小紅包獎號出爐

相關新聞

六福營收／1月年增28.8% 金色嘉年華助陣、創七年同期新高

六福（2705）10日公告元月營收達1.9億元，年增28.8%，創七年同期新高。六福表示，受惠農曆春節檔期及寒假旅遊旺季...

台灣虎航營收／1月16.92億元、年增31.2% 創下歷史單月新高

台灣虎航（6757）2025年1月自結單月營收16.92億元，年增加31.2%，創下歷史單月新高。

中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

小雅在網路上抱怨，自己跟隨肥羊炒股，中信金（2891）買38，賣32，賠了6萬元，最過分的是，當她誠心誠意的詢問肥羊意見時，得到的答覆竟然是「妳想賣就賣」。

商億將漲價 調幅逾一成

商億-KY（8482）反映川普關稅政策，引發轉單需求，在東南亞產能供不應求下，預計將在第1季底前針對個別客戶，陸續調漲報...

小摩：亞德客-KY今年需求回溫 目標價大升至1250元

摩根大通（小摩）於最新報告中指出，亞德客-KY（1590）在過去三個月的表現低於同業，電池及太陽能需求疲弱的阻力現已減緩...

藥華藥營收／1月10.5億元 法人估全年 EPS 18.7元

藥華藥（6446）公告1月營收10.5億元，月減10%，年增107.8%；法人機構分析，主要成長來自罕見血癌新藥Rope...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。