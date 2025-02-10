富邦媒營收／1月營收91.5億 罕見呈現年衰

台灣線上零售業龍頭 momo 富邦媒（8454） 公布1月合併營收約91.5億元，月減6.2%，年減5.4%，罕見呈現年度衰退表現。

富邦媒表示，今年春節較往年提早，且連假長達9日，帶動消費型態轉向實體零售與觀光旅遊，進而影響單月營收表現，受基期差異影響，年增率未能直接反映營運趨勢。

富邦媒強調，儘管假期因素帶來短期波動，富邦媒自去年起積極拓展多元零售模式，涵蓋購物網、電視購物、mo 店+、數位廣告與直播等業務，並持續優化供應鏈與數據導向的經營策略。這些新業務正逐步發酵，為公司帶來長期成長動能。

此外，春節經濟發酵 數位娛樂、黃金熱銷，mo店+、RMN廣告、moPlus齊發力，多元零售生態圈進入加速成長期。

富邦媒表示，受惠於農曆春節採購潮，1月年節相關商品的需求大幅提升，除了傳統的年菜與伴手禮外，保健禮盒、開運招財小物等品類亦展現強勁買氣。

其中，富邦媒表示，黃金相關商品受國際金價攀升與春節送禮需求帶動，單月銷售成長近兩成，小金豆、小金條等高變現力商品深受小資族與上班族青睞，成為避險與抗通膨的熱門選擇。數位娛樂需求則因長假效應推升，點數儲值、電子書等數位內容業績年增三成，尤其momoBOOK電子書閱讀器上市後，銷售表現尤為亮眼。此外，年節家庭佈置需求增溫，風水擺設、招財飾品等開運商品單月銷售亦呈雙位數成長。

富邦媒表示，自2024年起，富邦媒積極拓展多元零售模式，涵蓋mo店+、RMN廣告、直播電商等新事業，並透過數據強化會員經營，推動業務穩健成長。其中，mo店+自上線以來，上架商品數已突破百萬件，成功帶動購物網日均活躍用戶數（DAU）每月維持雙位數年增長，消費者瀏覽深度也顯著提升，展現強勁的成長動能。同時，RMN廣告平台momo Ads穩定拓展，已吸引超過萬家品牌投放，提供高效曝光與轉化，進一步強化momo的數據生態圈。

此外，富邦媒表示，moPlus會員制在提升忠誠度與消費力方面表現亦十分亮眼，會員購買頻率為一般會員的3至4倍，平均消費金額更達5倍以上，展現高度黏著度與消費潛力。

展望2025年，富邦媒強調將以「創新技術」、「數據驅動」與「永續發展」為核心，推動零售產業升級，並持續深化mo店+生態圈、優化零售媒體網絡（RMN），推動綠色物流，強化供應鏈韌性。作為台灣電商龍頭，富邦媒不僅專注於數位創新，也致力於打造更具溫度的品牌體驗，強化與消費者的連結。

為進一步落實「momo更多更多」的品牌理念，富邦媒今年元宵節與桃園市政府合作，於「2025台灣燈會」打造5公尺高momoco巨型氣偶，並設立專屬互動攤位，限量7,000份精美禮物回饋消費者。透過這場高聲量活動，momo不僅提升品牌識別度，更展現以創新驅動體驗、用行動拉近消費者距離的品牌精神。