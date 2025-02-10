遠百營收／1月32.9億元 年增12.3%

遠百（2903）10日公告1月營收達32.9億元，年增12.3%，其中，百貨零售銷貨營收為30.3億元，不動產租金達1.3億元。

遠百表示，春節期間全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近一成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。人潮帶動成交筆數表現好的有高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，都較去年平均成長近兩成。

遠百旗下包括遠東百貨、轉投資遠東SOGO百貨與量販愛買、百貨超市City Super等，共有44家門店，遠百表示，未來也將持續展店，朝向國際化百貨零售集團布局。

遠百指出，遠百寶慶店已啟動改建，預計四到五年可完工，將在2028年開幕，期望能成為全亞洲第一家綠色百貨，帶給消費者新的體驗；新北市TPARK園區作為遠百的中心商業區，約60%作為產業用地，40%為公共設施使用，占地面積為1萬到1.5萬坪，目前也規劃再增新據點，預期在2028年開幕。