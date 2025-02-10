六福營收／1月年增28.8% 金色嘉年華助陣、創七年同期新高

六福（2705）10日公告元月營收達1.9億元，年增28.8%，創七年同期新高。六福表示，受惠農曆春節檔期及寒假旅遊旺季加持，加上六福村推出「金色嘉年華」，打造全台最大夢幻炫金泡泡球池，成為遊客今年走春必拍的打卡熱點，成功帶動營收表現。

六福表示，台北六福萬怡酒店1月強攻企業尾牙、除夕及年菜外帶商機，加上掌握寒假家庭住房、演唱會和會展需求，1月住房率近七成，一舉超越2019年1月1.5億元記錄，創近七年來同期新高。

受惠蛇年春節9天長假帶旺消費，六福村的金色嘉年華，除了有來自遙遠阿拉伯國度的奇幻表演，全新《荒野酒館》，集結外國頂尖舞者演出，曼妙的舞姿搭配華麗的服飾，為遊客帶來視覺盛宴，農曆春節一連五天，六福村晚間還加碼300秒頂級高空煙火秀，成功帶動來客量。關西六福莊1月住房率也表現不俗，農曆年假及周末住房率住房率高達九成。

六福萬怡酒店敘日全日餐廳過年期間訂位全滿，看好國人熱愛東南亞美食，推出全新「星馬奇遇」主題，主打數十道南洋道地菜餚強力吸客，假日更加碼松葉蟹腳吃到飽；粵亮廣式料理1月則幾乎座無虛席，包廂全滿，期間限定推出的「靚港點」平日午間套餐因反應熱烈，將持續推出買4送1優惠至4月底，宴會1、2月在熱門時段也幾乎全滿。

展望後市，2月學生寒假旅遊潮及企業春酒，將帶來旅遊、住宿、聚餐及宴會商機，營收有望持續暢旺。此外，六福旅遊集團持續穩健經營，六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工，並將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築、綠建築、智慧建築及耐震，國內外五大建築標章認證，成為指標性商辦大樓。