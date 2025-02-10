台灣虎航營收／1月16.92億元、年增31.2% 創下歷史單月新高

台灣虎航（6757）2025年1月自結單月營收16.92億元，年增加31.2%，創下歷史單月新高。

主要因1月適逢寒假與農曆春節9天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰。

台灣虎航2024年營收為164.23億元，年增率31.7%，前三季營業利益32.61億元，年增67.8%，營業毛利率和營業淨利率前三季分別達32%、26%，稅後純益為24.76億元，每股純益（EPS）5.52元。

台灣虎航自2024年11月29日掛牌以來股價表現持續亮眼，今年亦推出一系列全新產品與服務，包括導入AI智能推薦的全新官網功能，讓虎迷更容易規劃行程，率先推出的「低價航點地圖」，藉由自動化更新票價，可依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班；「互動式航點地圖」在使用介面上更直觀且便捷；「首頁個人化管理」讓會員登入後，即可顯示最近出發之行程資訊；新增「月曆式時刻表」提供多樣化的查詢選擇。為虎迷省下更多票價查詢時間，且更能掌握行程資訊。並與台灣名店順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐。

台灣虎航下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續將機隊進行汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。法人預估在第4季油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，2024全年獲利成長超越2023年可期，農曆春節期間創下好成績，接下來的雪季及賞櫻旺季，市場普遍看好2025年客運收益。