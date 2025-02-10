望隼營收／1月2.57億元、看好今年業績逐季往上 股價撐竿跳漲逾4%

望隼（4771）公告1月合併營收2.57億元，較2024年12月成長15.23%，主要是日本市場有新產品的出貨；但較去年同期衰退20.26%，主要是因為受到年節因素，導致業績減少。望隼表示，由於日本及中國大陸客戶的訂單逐漸回流，加上美國矽水膠預計本月底出貨，預估第1季營收將會較去年第4季成長。第2季隨著新產品及新客戶的導入，預計整體營收成長將會逐季往上。

望隼10日股價反應營運展望正向，盤中股價來到182元，漲幅逾4%。望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼的成長性。