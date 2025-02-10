中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

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聯合新聞網／ 股市爆料同學會
中信金。聯合報系資料照
中信金。聯合報系資料照

＊原文發文時間為2月7日

股市爆料同學會金融股肥羊】

小雅在網路上抱怨，自己跟隨肥羊炒股，中信金（2891）買38，賣32，賠了6萬元，最過分的是，當她誠心誠意的詢問肥羊意見時，得到的答覆竟然是「妳想賣就賣」。

小雅的字字句句都是淚，引起廣大的網路回響，肥羊原本寫了一大篇落落長的文章反擊小雅，後來想了一下，整篇文章直接刪掉...

小蝶：如果我們不做出澄清，所有人都會誤解肥羊醫師的人格。

肥羊：所以小雅說錯哪句話呢，她講的一切都是事實啊，既然小雅沒有虎爛，我自然也沒有澄清的必要。

小蝶：但中信今天漲到39.7元，其他團員都賺錢，就只有小雅賠錢，這很明顯是小雅自己意志不堅，才會抱不住中信金，怎麼能怪罪到醫師頭上呢？

肥羊：人是不可能認為自己有錯的，所以小雅絕對不會認錯，有錯的人，自然就是我了，小雅炒中信金賠錢已經很可憐，我們又何必落井下石呢，雙方無限對罵下去，有任何意義嗎，讓她去發洩吧，Let it go！

人活在世上，就不可能讓所有人滿意，就算大S掛了，汪小菲也是堅稱小S搭他的包機回台灣，這要如何澄清呢？

我們應該要把心力放在愛我們的人身上，而不是向厭惡我們的人解釋真相，凡事說一遍就好，不該說第二遍，很多時候，你甚至於連第一遍都不該說，斷交就好。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

股市爆料同學會

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