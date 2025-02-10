國產營收／元月18.9億元 月減8.1%、年減9.3%

國產（2504）10日公布元月合併營收營收18.9億元，月減8.1%、年減9.3%。國產表示，1月儘管遇到春節假期讓上班日減少影響混凝土出貨，不過在產業強勁需求下，國內營運達成率突破百分百，國內營收達到16.42億元，創下史上前10高國內營收，而集團營收在國內營運表現突出下，也來到營收高檔的18.91億元。

國產表示，雖然AI發展瞬息萬變，但是迅速發展的態勢成為主旋律、而強勁帶動相關產業，例如以此為核心的南科等科學園區，近期傳出更多先進製程廠辦即將大規模的進駐興建，半導體AI產業核心聚落隱然成形。而國產建材實業全力發展低碳創新有成、帶旺區域廠區的營運優勢，如所屬的台南廠導入碳礦化等低碳混凝土科技，擁有高度碳競爭優勢，不僅撐起南科台積電（2330）、緯穎科技（6669）、飛宏科技（2457）、穗高科技等台商回流高科技廠辦，也供應安南、永康等房市熱區指標建案、以及占有六成社會住宅，業績穩健成長。

因此，國產建材實業集團1月營運，儘管遇多天春節連假影響混凝土出貨，但是受惠於上述大建設持續不斷，在產業強勁需求下，國內營運達成率仍然超過100％，1月的混凝土出貨量更達到平均日出貨量顛峰的2萬多立方米，呈現「旺季加旺」的現象，國內營收一舉再創歷史紀錄，達到16.42億元，創下史上前10高國內營收。集團營收也在國內本業帶旺、加上「擇優出貨」策略發酵，創下18.91億元的高檔營收，在本月出貨日因春節長假而減少約一周左右、仍能維持該高檔營收，營運算是相當穩健發展。

放眼國產建材集團今年的營運發展，由於頂尖科技大廠積極建廠，全台前瞻建設與軌道建設也鋪天蓋地的助攻，還有全球AI加上低碳浪潮，國產建材實業集團積極發展相關研發進程，掌握了科技擴廠帶動的大建設商機。展望2025年，國產建材將以「降本增益」為主軸，聚焦AI智慧工廠、低碳永續及落實TAF實驗認證，並攜手知名科技大廠推動碳封存計畫，開發碳礦化混凝土技術，為低碳永續注入新動能。

國產建材實業強調，由於全球淨零碳排已成為不可逆轉的趨勢潮流，身為預拌混凝土龍頭，國產建材集團將低碳進程持續深植在固有的創新DNA中，持續創新研發，推出具碳競爭力的產品，攜手客戶共同面對營建產業的「碳焦慮」。從原料選擇、配比設計、生產製程到運輸範疇，國產建材提供全面性的預拌混凝土解決方案，致力於打造低碳淨零、兼顧營利優勢的AI大未來。