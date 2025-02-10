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保瑞營收／1月16.3億元 月減17.5%、年增約33.6%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10日公告1月合併營收為16.36億元，月減17.5%、年增33.59%。保瑞的CDMO業務領域在2025年一開始就迎來多起新客戶技轉與量產專案，馬里蘭州無菌注射廠營運表現亦突出。

不過，保瑞也因台灣CDMO業務占比較大，1月遇農曆新年工作天數較少，因此對於竹南廠業務產生一定影響，公司預計於2月繼續加速完成新客戶技轉與導入進程，確保達成客戶的目標送件時程。考量去年的春節時間點較晚，CDMO業務1月合併營收已達成去年1至2月合併營收的六成以上，表現不俗。

美國市場藥物銷售部分，保瑞持續擴展在特殊藥局專科通路的市占率，預期此一成長動能將逐季增溫。儘管部分產品面臨市場競爭與價格波動，但公司仍持續穩健地陸續執行新產品上市計劃，例如去年11月領證，用於肌肉失養症Deflazacort上市，此舉將有助於優化產品組合，推升今年與中長期的營運成長。

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