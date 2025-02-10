商億將漲價 調幅逾一成

商億-KY（8482）反映川普關稅政策，引發轉單需求，在東南亞產能供不應求下，預計將在第1季底前針對個別客戶，陸續調漲報價，調幅超過一成。

另一方面，加州野火肆虐燒了近一個月，引發家具的潛在需求大增，商億-KY目前訂單滿手，中長線需求也不看淡。法人估，商億今年營收挑戰50億元關卡，將回到過去歷史高峰，年增率可望超過三成。

商億-KY 7日股價受買盤追捧，盤中股價一度亮燈，來到121.5元，收盤上漲7.5元，收在118元。

公司表示，報價調漲原因是旗下的柬埔寨廠受惠轉單效益，加上競爭對手北美製造商面臨缺工問題，使得公司東南亞產能供不應求，因此，決議將在首季陸續調漲報價，預計幅達雙位數。

美國總統川普就職後即簽屬超過200個行政命令及46個法案，其中受到廉價非法移民遭到驅逐，對勞力密集產業衝擊巨大，尤其是美國本土的家具製造商成本大增，迫使經銷商及品牌商加大對海外的採購，對於商億-KY等家具出口業者因此而受惠。

商億-KY表示，看好美國房市將開啟新一輪成長循環，帶動家具裝潢需求提升。同時，美系客戶因應地緣政治變化，轉單詢問度增加，目前柬埔寨生產基地訂單詢問度已超越產能，客戶甚至主動加價以確保獲取產能，因此公司在價格制定上取得優勢，得以調漲報價。

商億-KY柬埔寨廠規模為中國廠區的近一倍大，公司表示，目前中國廠產能主要用來滿足當地既有客戶需求，同時，公司也積極拓展非美系市場，包括歐洲、中東、俄羅斯與日本等新客戶，預計2025至2026年陸續放量出貨。

產能方面，商億-KY持續將美系客戶訂單轉移至柬埔寨新廠，並積極招工與優化學習曲線，預計2025年產能利用率將從2024年下半年的30%至40%倍增至60%至80%。