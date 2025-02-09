小摩：亞德客-KY今年需求回溫 目標價大升至1250元

摩根大通（小摩）於最新報告中指出，亞德客-KY（1590）在過去三個月的表現低於同業，電池及太陽能需求疲弱的阻力現已減緩，加上電子產業需求改善、傳統產業及汽車製造商的股權增加，以及線性導軌定價競爭激烈，因此看好後續表現，給予評等「優於大盤」，目標價由1,000元上調至1,250元

小摩表示，中國氣動元件市場需求回升有跡象，亞德客-KY的日出貨量自去年第4季起到2025年都有所提升。其中主因於，iPhone設計變更以及中國對家電和電子產品的以舊換新補貼；加上電池產業將於2025年改善，且在2024年前3季對太陽能產業的曝險度已降低。

另外，由於《兩岸經濟合作架構協議》取消，對2024年下半年的營運造成衝擊；預期這樣的影響會持續到2025年上半年，因為相關產能仍在轉移至中國，不過，預期自2025年下半年起，影響應該會減弱，有利利潤率的提升。

小摩指出，亞德客-KY採取積極的定價策略。儘管市場環境具挑戰性，預期在有利的定價支持下，2025年的銷售表現將有所改善，並隨著出貨量增加帶來規模效益。

展望2025年第1季，亞德客-KY隨著電子產業及傳統產業（如包裝、紡織等）需求逐步回溫，營收的年增率將呈現向上趨勢。同時，考量到新SKU的開發，預計亞德客-KY在汽車產業的市佔率將持續提升。