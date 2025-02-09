台企銀、上海銀、高雄銀 元月獲利亮眼

銀行股陸續自結2025年元月獲利，大型銀行包括台企銀（2834）及上海商銀（5876），元月獲利都較去年同期成長，上海商銀成長逾26%為佳；中小型銀行以高雄銀行（2836）元月獲利成長五成幅度最高。

公股行庫彰銀自結2025年1月稅後純益13.41億元，與去年元月獲利13.75億元相當，但比前月成長，1月自結每股稅後純益（EPS）0.12元。彰銀表示，去年1月因為有高鐵一次性手續費收益認列，墊高基期，所以今年1月獲利較去年同期略減，但相去不遠，主因本業手續費淨收益增加，抵銷少了高鐵手續費挹注的缺口，推升獲利。

台企銀去年1月也有認列高鐵一次性手續費收益，但今年1月台企銀自結稅後純益11.99億元，仍較去年元月成長4.5%，EPS為0.17元。台企銀指出，1月稅後純益較前月大幅成長78.2%，主因手續費淨收益大增，比去年同月成長4.5%則因利息淨收益增加。

上海商銀自結1月稅後純益17.17億元，EPS為0.35元，較去年同月大幅成長26%，在銀行股中EPS僅次於京城銀。上海商銀1月本業放款、財富管理等各項業務動能強勁，帶動相關手續費等收益增長。

高雄銀自結1月稅後純益0.89億元，EPS為0.05元，較去年同月大幅成長50%，本業業務成長是投資操作收益挹注帶動。