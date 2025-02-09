長榮、萬海 元月業績唱高調…法人：本季獲利有想像空間

長榮（2603）、萬海（2615）昨（8）日公告元月合併營收，長榮合併營收422.48億元，月增10.7%、年增49% ，為去年10月以來新高；萬海合併營收146.73億元，月增1.9%、年增58.5%。兩家都有年、月雙增好成績，未受到運價下滑影響。

國際局勢變化萬千，運價自元月中旬開始走低，但受惠年節前出貨量需求增加，長榮、萬海元月營收分別年增近五成及逾五成。萬海指出，營收相較上月及去年同期增長，未來將不斷檢視個別市場需求變化因應調整航線及船舶布局。

法人分析，2024年中東地緣政治造成紅海危機，改變全球貨櫃輪生態，長榮2024年累計前三季稅後純益1,087.54億元，年增239.4%，每股稅後純益（EPS）50.68元；萬海2024年前三季稅後純益346.23億元，EPS為12.34元。

今年元月長榮、萬海營收再度開出佳績，可預期單月獲利也會有不錯表現，觀察全球大型航商都沒有返回紅海，市場船舶供需吃緊，第1季航商表現不會太差，推估只要2、3月維持往年貨量水準，第1季獲利有想像空間。

展望今年上半年海運市場，萬海表示，市場受到美國關稅政策不確定、中東地緣政治緩和但短時間紅海通行仍有風險等影響，加上天候不佳，船舶大型化造成港口擁擠，全球航班延遲，船舶周轉率下滑，供應鏈不順問題持續存在。

航運業者指出，元月受到農曆年前趕出貨及擔心美國關稅政策，長榮元月營收繳出好成績，雖然全球貨櫃輪運價連四周下滑，但這是年後正常情況，市場需求好壞要等到大陸地區開始出貨才會較明朗。