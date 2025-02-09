長榮、萬海 元月業績唱高調…法人：本季獲利有想像空間

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

長榮（2603）、萬海（2615）昨（8）日公告元月合併營收，長榮合併營收422.48億元，月增10.7%、年增49% ，為去年10月以來新高；萬海合併營收146.73億元，月增1.9%、年增58.5%。兩家都有年、月雙增好成績，未受到運價下滑影響。

國際局勢變化萬千，運價自元月中旬開始走低，但受惠年節前出貨量需求增加，長榮、萬海元月營收分別年增近五成及逾五成。萬海指出，營收相較上月及去年同期增長，未來將不斷檢視個別市場需求變化因應調整航線及船舶布局。

法人分析，2024年中東地緣政治造成紅海危機，改變全球貨櫃輪生態，長榮2024年累計前三季稅後純益1,087.54億元，年增239.4%，每股稅後純益（EPS）50.68元；萬海2024年前三季稅後純益346.23億元，EPS為12.34元。

今年元月長榮、萬海營收再度開出佳績，可預期單月獲利也會有不錯表現，觀察全球大型航商都沒有返回紅海，市場船舶供需吃緊，第1季航商表現不會太差，推估只要2、3月維持往年貨量水準，第1季獲利有想像空間。

展望今年上半年海運市場，萬海表示，市場受到美國關稅政策不確定、中東地緣政治緩和但短時間紅海通行仍有風險等影響，加上天候不佳，船舶大型化造成港口擁擠，全球航班延遲，船舶周轉率下滑，供應鏈不順問題持續存在。

航運業者指出，元月受到農曆年前趕出貨及擔心美國關稅政策，長榮元月營收繳出好成績，雖然全球貨櫃輪運價連四周下滑，但這是年後正常情況，市場需求好壞要等到大陸地區開始出貨才會較明朗。

營收 萬海

延伸閱讀

長榮1月營收422.48億元月增率10.78% 、年增幅49.01%

航運業：2025年上半年海運供需吃緊 陽明、萬海高層認為紅海事件仍有干擾

姦殺長榮馬國女大生 「難以教化」凶嫌再判死理由曝光

長榮馬國女大生遭姦殺凶嫌二度死刑後..今更一審再判死

相關新聞

長榮、萬海 元月業績唱高調…法人：本季獲利有想像空間

長榮、萬海昨（8）日公告元月合併營收，長榮合併營收422.48億元，月增10.7%、年增49% ，為去年10月以來新高；...

遠東新氣爆 停工1個月損失2.4億

遠東新位於新埔的廠房六日發生氣爆事故，造成兩人不幸罹難，八日又再度接獲勞動部停工處分公文，停工範圍再擴大。遠東新行政總部...

機械設備產值 今年看增10%…公會估AI技術擴大有利出口

台灣機械公會昨（8）日表示，2025年美中競爭與川普2.0政策是景氣發展最關鍵因素；參考國內機械外銷訂單情形與地緣政治衝...

新竹化纖總廠停工 遠東新每月估損2.4億元

遠東新昨（8）日在證交所召開記者會，說明新竹化纖廠爆炸及火災後續影響及因應措施。遠東新昨日接獲勞動部職業安全衛生署公文通...

產業追蹤／科技驅動 美味餐點更健康

隨著人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術的進步，科技大幅改變智慧餐飲設備，也讓人們的飲食方式開啟全新的可能性。根據國際...

產業追蹤／智慧烹調 帶動飲食新革命

現代人忙碌，外食與宅食已成為民眾的日常。不過，很多人都有過這樣的經驗，微波過後的飯菜，不是加熱不均就是變得又乾又硬，這不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。