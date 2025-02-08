巧新營收／1月5.98億元、月增7.86％ 歐美市場穩健拉貨貢獻

巧新（1563）公布2025年1月合併營收5.98億元，較上月營收5.54億元增加7.86％，較2024年1月營收6.91億元減少13.48％。

巧新表示，1月營收年減係因第1季汽車產業傳統出貨淡季所致，但受惠於歐美超跑與豪華汽車品牌客戶在聖誕假期後的拉貨力道回溫，是巧新1月營收繳出月增7.86％的主要原因，也為2025年開局奠定了良好基礎。

巧新公司於2024年8月首次建置五軸加工設備後，即以客戶建議之造型進行自主開發，在人員培訓與持續投入開發下，已於2025年1月正式試作完成，彰顯巧新公司在加工技術的進一步提升，接續會透過專案及產學合作持續優化，可望為廠內的加工技術進行升級並提升效能。

隨著全球 ESG 永續發展目標的推進，新能源車的成長趨勢依然強勁，這不再依賴補貼驅動，而是市場需求與技術進步的結果。市場數據亦顯示，電動車滲透率仍穩步提升。以美國市場為例，混合動力車銷量持續攀升，帶動新能源車總銷量占美國汽車市場的 20%，創下歷史新高，其中豪華品牌車款占美國電動車總銷量的近四分之三。展望 2025 年，Aston Martin、法拉利、BMW、賓士、Jaguar、Dodge 等豪華品牌預計將推出 17 款新車，其中超過五成為油電混合或電動車款，進一步推動汽車產業向節能減碳與輕量化發展，也為巧新在鍛造鋁輪圈與再生鋁領域創造廣闊的業務拓展機會。