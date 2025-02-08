福貞元月合併營收8.19 億元 近五年同期次高

福貞-KY（8411）公布1月合併營收8.19億元，僅次於去年同期9.04億元，為近五年單月同期次高，主要因為農曆春節假期提早至元月，工作天數減少影響所致，以及客戶配合物流作業，多已提前至去年12月啟動備貨需求，使1月營收年減9.3％。

福貞表示，歷年逢農曆春節當月，出貨動能會提前一個月反應，以致春節當月營收下滑，此屬正常現象。

中國大陸央行去年9月宣布降息降準政策，隨著政策漸進落實，內需消費市場築底回溫，加上農曆春節假期，送禮需求暢旺，快速消費品終端市場庫存水位下降，品牌客戶看好後續市場商機，拉貨力道強勁，將可挹注2月份營運表現。

福貞表示，第1季通常為金屬包材產業淡季，但集團近年來積極擴大營運版圖與新增產線，其中又以二片式鋁罐為主要發展項目，積極搶佔市場份額，且致力於客製化罐型(寵物罐及食品罐)等高毛利率特製商品的投入開發。

另外，為滿足品牌客戶充填需求而擴增的永定廠，業已加入集團運營，觀察開春後部分客戶已開始盤點春節銷售與通路端庫存水位，帶動第1季訂單能見度逐漸明朗。

展望今年整體營運，福貞持審慎樂觀態度，表示將致力於提升產能利用率、強化獲利結構，並優化八大生產基地之間運輸效益，降低不同罐型在製程換線中造成的生產效能損失。福貞強調，將持續維穩在手訂單，爭取更多海外訂單機會，全年營運正向可期。