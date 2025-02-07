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康霈挑戰生技股王寶座

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生技股康霈*（6919）昨（7）日召開董事會，通過變更每股面額由新台幣5元降為0.5元，已發行股數也將膨脹十倍達15.37億股。康霈近期公告，開發中局部減脂新藥CBL-514完成臨床2b試驗，主要與次要療效指標達到臨床與統計上顯著有效意義，昨日股價收在845元，逼近股王保瑞的854元。

康霈昨日董事會通過去年財報，全年稅後淨損5.88億元，每股淨損4.12元，隨著公司目標今年下半年將展開CBL-514的三期臨床試驗，法人預估康霈今年研發支出造成虧損金額將繼續擴大。但根據最新統計，康霈目前股價淨值比已達到10.15倍，高於去年前三季獲利王保瑞的7.45倍，更高於台股上市櫃平均淨值比的2.68倍，堪稱生技股本夢比最大公司。

康霈生技成立於2012年10月，2022年12月26日以122元登錄興櫃後，因搭上全球減重藥物熱潮，再加上自行研發的局部減脂藥物CBL-514臨床數據陸續交出好成績，帶動股票一路狂奔，雖然去年3月每股面額已由10元變更為5元，但截至昨日股價仍達到845元，若還原為每股10元面額，股價已達到1,600元以上，已成為名符其實的「生技股王」。

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