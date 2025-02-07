鈺齊營收／1月15.3億元、年增15.1% 創歷年同期新高

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）7日公布1月合併營收15.30億元，月減14.2%、年增15.1%，儘管因傳統年節造成實際工作天數減少，加上比較基期較高，但1月營收仍為歷年同期新高。

鈺齊受惠客戶需求回溫，去年第4季營收站上近六季以來新高，帶動單季毛利率、營益率及淨利率，較上季及2023年同期皆呈三率三升，也為今年營運奠定穩定成長基礎。

因應製鞋產業景氣回升，鈺齊稍早公告對印尼孫公司再加碼投資2,000萬美元，一舉推升對印尼孫公司投資金額達6,000萬美元。鈺齊為擴大產能，2023年設立柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠，2024年設立印尼齊樺廠，持續擴大海外生產據點。

鈺齊去年在越南、柬埔寨及中國大陸等各區域的產值比重，分別為58.93%、27.47%，以及13.60%。

鈺齊自結，2024年合併營收146.11億元、年減13.5%，毛利率19.08%、年增0.17個百分點，稅後淨利13.76億元、年減8.0%，每股稅後純益7.23元。

其中，去年第4季合併營收43.88億元，為近六個季度以來高點，毛利率20.38%，季增1.39個百分點、年增2.63個百分點，單季稅後淨利5.84億元，季增4.71倍、年增8.28倍，單季每股稅後純益3.07元。