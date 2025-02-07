康霈股票面額再降 董事會通過5元降為0.5元

生技股康霈*（6919）7日召開董事會，通過變更每股面額由5元降為0.5元，已發行股數將膨脹十倍達15.37億股。康霈近期公布，局部減脂新藥CBL-514臨床2b試驗主要與次要療效指標達臨床與統計顯著意義，帶動股價漲至7日845元，依最新分割規劃，股價將降為84.5元，市值則達到1,297億元，僅次於藥華藥。

此外，康霈7日董事會也通過去年財報，全年稅後淨損5.88億元，每股淨損4.12元，隨著公司目標今年下半年將展開CBL-514的三期臨床試驗，法人預估康霈今年研發支出造成虧損金額將繼續擴大。但根據最新統計，康霈目前股價淨值比已達到10.15倍，高於去年前三季獲利王保瑞的7.45倍，更高於台股上市櫃平均淨值比的2.68倍，堪稱生技股本夢比最大公司。

康霈生技成立於2012年10月，2022年12月26日以122元登錄興櫃後，因搭上全球減重藥物熱潮，再加上自行研發的局部減脂藥物CBL-514臨床數據陸續交出好成績，帶動股票一路狂奔，雖然去年3月每股面額已由10元變更為5元，但截至2月7日股價仍達到845元，若還原為每股10元面額，股價已達到1,600元以上，已成為名符其實的「生技股王」。

康霈生技研發進度最快的新藥CBL-514，是採用兩項天然物經化學合成組成的小分子新藥注射劑，適應症包含醫美用途的非手術局部減脂、中／重度橘皮組織，以及治療疾病用途的罕見疾病-竇根氏症、阻塞型睡眠呼吸中止症等與脂肪組織過度增生相關的症狀或疾病。

康霈近日指出，目前已累計完成七項臨床試驗，共納入474名受試者，結果均達到預期目標。預計取得二項臨床2b試驗統計結果後，今年將向美國FDA及加拿大等國家遞交二項全球多國多中心三期樞紐試驗，並將於下半年同步展開三期臨床試驗收案。

法人分析，生技族群近兩年受AI狂潮吸金影響，加上台積電經營模式成為資本市場典範；連帶讓生醫股中的保瑞、藥華藥及美時，也因交出實質營收及獲利才備受青睞，反觀康霈的CBL-514尚未啟動臨床三期已獲得資本市場高度追捧，未來勢必繼續成為生技股中的異數。