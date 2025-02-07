亞德客法說會／去年每股大賺38.12元 今年仍是穩定成長的一年

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）7日公布2024年自結合併損益，去年合併營收306.59億元、年增2.8%，稅後淨利76.23億元、年增9.4%，每股稅後純益達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。亞德客也預期，今年仍是穩定成長的一年。

亞德客去年第4季合併營收76.45億元，季增3.6%、年增3.9%，創同期新高，也是歷史單季第三高；稅後淨利18.01億元，季增3.9%、年增6.0%，單季每股稅後純益達9.01元，獲利改寫同期新高。

亞德客今天舉行法說，除公布去年自結合併損益，同時同步公布1月合併營收22.19億元，月減20%、年減22.4%，但為同期次高。1月營收來自汽車行業、電池行業、機床設備及電子行業有相對較好的出貨表現。

亞德客說，目前接單金額持續大於出貨金額，越來越多客戶已對市場需求逐步恢復信心，但因中國過年因素，工作天數減少及部分客戶提前放假以避開春運，導致1月份營業額減少。

不過，1月份每日平均出貨金額已連續兩個月增長，較去年第3季平均數增加18%，「市場應該是開始出現需求回溫的訊息」。

展望今年，亞德客認為，中國大陸政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，加上集團會依各個產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率，即使國際局勢仍有些不確定因素存在，但2025年度仍然可以是穩定增長的一年。

亞德客觀察，目前除日均出貨量已連兩月增長，氣動產品產能利用率也提升至九成以上，預計本月底可達100%，而按照過往經驗，通常旺季會落在第2季。

亞德客預期，今年營收可望有高個位數增長，線性滑軌營收貢獻可由去年人民幣5億元提升至6億元；實際上，公司內部設定年度預算目標高於高個位數增長，但因目前才年初，加上市場仍有不確定性，因此對外暫時傾向保守看法。

亞德客今年資本支出規劃20億至30億元，大致與去年相當。亞德客表示，集團過去三年已投入約10億元提升設備生產力，就算今年資本支出維持與去年相當，仍可因應2025、2026年出貨雙位數增長，而集團也評估擬提升股利政策。

針對市場關注的關稅議題，亞德客認為，2018年美國提高關稅時，企業已做出因應，即使這次關稅更高，影響也不會像2018年那樣嚴重。對於中國大陸經濟而言，最重要的因素是政府能夠多快恢復市場信心，並促使消費者增加終端產品的消費支出。