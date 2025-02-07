快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

儒鴻1月營收年增26% 廣越增17%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）昨（7）日公告元月營收33.3億元，年增26.7%，創歷年同期次高，僅次於2022年元月表現。儒鴻表示，元月營收表現亮眼部分是去年底因船運遞延的訂單挹注，加上整體市場需求不錯，因而推升營收表現。同屬成衣股的廣越昨亦公告元月營收10.15億元，年增17%，也是同期次高紀錄。

儒鴻訂單能見度已達7月，公司表示，目前看來，首季淡季不淡，有望維持與去年第4季相當的水準，第2季亦可望與首季相當，全年維持超越2022年歷史新高目標。

儒鴻表示，元月營收受到工作天數減少影響，但仍有去年第4季旺季單月的水準，一方面，船運問題獲得舒緩，訂單都能如期出貨，另一方面，市場需求強勁，從去年下半年開始就出現的關稅轉單效益持續發酵，也有一些追加訂單，是以帶動營運表現。

儒鴻的成衣訂單能見度高，目前7月訂單已接的差不多，開始接8、9月的單子，由於去年下半年開始營運走揚，基期墊高，目前看來，7月至少維持去年同期的水準，整體上半年也會好過去年同期。

廣越董事長吳朝筆表示，1月適逢農曆春節，工作天數減少，惟業績告捷，主要來自運動品牌客戶Adidas出貨較去年同期成長。

延伸閱讀

因春節假期工作天數大減也沒在怕 1月出口連15紅

研華營收／1月57.33億元、月增6.96% 為近20個月新高

樺漢1月業績月減23% 力拚高成長

宏泰1月營收年增27% 億泰年增13%

相關新聞

喬山1月營收年增44% 越南新廠將投產

商用健身器材製造龍頭喬山公布1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山同時宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提...

台塑四寶元月營收1,179億 台塑化受惠產品價量齊揚 業績上揚5%

台塑四寶昨（7）日公布元月營收表現，受到農曆春節出貨天數減少影響，四大公司總營收1,179.9億元，月減1.1%、年減3...

台塑看後市 樂觀營運向上

針對2025年後市景氣展望，台塑昨（7）日表示，春節假期結束，中國大陸下游加工廠陸續復工，塑料市場進入傳統旺季，客戶購料...

亞德客獲利靚 每股賺38.12元 預期2025年將穩定成長

氣動元件龍頭亞德客-KY昨（7）日公布2024年自結合併財報，去年合併營收306.59億元、年增2.8%，稅後純益76....

康霈挑戰生技股王寶座

生技股康霈*（6919）昨（7）日召開董事會，通過變更每股面額由新台幣5元降為0.5元，已發行股數也將膨脹十倍達15.3...

儒鴻1月營收年增26% 廣越增17%

儒鴻（1476）昨（7）日公告元月營收33.3億元，年增26.7%，創歷年同期次高，僅次於2022年元月表現。儒鴻表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。