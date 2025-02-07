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麗清營收／1月8.02億元、年增9.31％ 躍歷年同期新高水準

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

麗清（3346）1月合併營收達8.02億元，較去年同期成長9.31％，並改寫歷年同期新高之亮眼佳績。

麗清表示，儘管1月適逢農曆年節假期，公司仍積極調配產能，其中旗下觀音廠於2月1日（初四）提前開工加班，以滿足客戶訂單交期需求，且隨著華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶拉貨動能保持一定水準，加上比亞迪在北京車展暢銷的海洋系列外銷車款之車燈控制器新案，已於1月正式投產並開始出貨，皆係推升1月營收表現刷新歷年同期新高之原因。

麗清指出，憑藉集團擁有優異的車燈模組與控制器研發能力，並積極投入技術創新，提高產品良率及生產效率，有效滿足客戶訂單交期、產品品質要求，旗下產品亦成功打入特斯拉、比亞迪、小米汽車等國際知名品牌供應鏈，近年麗清更在頭燈控制器領域有所斬獲，透過提升動態燈光效果與智慧照明技術，為車輛安全與美觀帶來全新價值，進一步推升集團於市場良好競爭優勢。

展望2025年第1季，隨著中國大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，有助於帶動旗下一階(Tier 1)車燈廠客戶對於LED車燈模組訂單需求持續熱絡，有望持續推升整體在手訂單保持一定水位，此外，為因應全球供應鏈分散趨勢，公司規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式，達到降低風險同時亦能靈活因應市場變局，且麗清目前已與客戶達成共識，未來若有關稅調整，將由客戶完全吸收，有助於維持麗清毛利率的穩定，確保營運獲利能力不受影響。

控制器 營收 麗清

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