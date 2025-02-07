亞德客估今年業績成長 中國經濟政策影響大於關稅戰

亞德客-KY預估，今年業績目標成長中位數至高位數百分比，持續提升線性滑軌整體產能利用率，提高線性滑軌毛利率表現。亞德客預期，目前美國對中國加徵關稅，影響程度不會大於2018年，主要關鍵在中國政府能否祭出有效政策提振景氣。

氣動元件廠亞德客-KY下午受邀外資舉行線上法人說明會，展望今年主要應用動向，亞德客集團副總經理曹永祥指出，電子設備、車用、包裝機械等應用對氣動元件拉貨，未來幾季持續穩健，電池產業應用可正向成長，能源和照明等設備應用拉貨仍緩，不過影響有限。

市場人士評估，亞德客今年在電子設備和車用等應用出貨可成長雙位數百分比，機床和包裝設備應用出貨可成長。

曹永祥指出，更多客戶對市場需求逐步恢復信心，中國政府未來仍會持續發布刺激經濟政策，1月接單金額持續大於出貨金額，每日平均出貨金額已連續2個月增長，也較2024年第3季平均數增加18%，預期市場開始出現需求回溫的訊息。

曹永祥預估，今年亞德客整體業績預估成長中位數至高位數百分比（約5%至9%），儘管國際局勢仍有不確定因素，預估今年可穩定成長，整體產品價格持穩，儘管日圓匯率下滑，影響有限，公司按照各個產業狀況提出相對應銷售策略，提高市占率。

在線性滑軌營運，亞德客指出，今年持續提升線性滑軌整體產能利用率，以提高毛利率表現。法人指出，2024年亞德客線性滑軌業績約人民幣5億元，預估今年業績目標人民幣6億元。

觀察美中關稅戰影響，曹永祥分析，主要中國客戶在2018年起已經歷一波美國關稅影響，關稅因素雖對中國經濟產生部分影響，但中國政府是否能祭出提振市場信心的經濟刺激政策和投資策略，才是提振景氣的關鍵，他預期目前美國對中國加徵關稅影響程度不會大於2018年。

亞德客自結1月合併營收新台幣22.19億元，月減20.07%、年減22.43%，是歷年同期次高。亞德客指出，1月有中國農曆過年因素工作天數減少，以及部分客戶提前放假避開春運影響。

亞德客公布2024年第4季和全年自結財報，去年第4季合併營收新台幣76.46億元，季增3.6%，創同期新高，去年第4季毛利率45.91%，是6季來低點，營業利益率28.07%，是9季來次低，單季稅後獲利18.01億元，季增約4%，站同期新高，單季每股基本純益9.01元。

亞德客自結去年合併營收306.6億元，年增2.79%，毛利率46.69%，年增0.57個百分點，營益率29.44%，年減0.23個百分點，去年稅後獲利76.24億元，年增9.4%，創歷史新高，大賺3.8個股本，去年每股基本純益38.12元，優於2023年的34.83元。

觀察產能利用率，亞德客-KY指出，去年第4季稼動率低於去年第3季，產業人士指出，其中原因包括中國大陸取消部分ECFA關稅優惠，亞德客調整部分中國大陸與台灣之間廠區產能規劃，目前亞德客-KY氣動元件稼動率約95%，預估2月底可回到100%。